11 лет ожидания: в Астане завершили ещё один долгострой

«Строительство многоквартирного жилого комплекса Future home началось ещё в 2013 году. Сам объект был признан проблемным в 2017 году. Количество дольщиков составляет почти 200 семей. На момент передачи объекта в ЕКК были построены 4 и 7 этажей. Для завершения данного дома было проделана большая системная работа, в том числе по инженерным сетям. Сегодня вручили ключи от квартир жителям четырёх блоков. Дольщики пятого блока получат в ближайшее время», — написал аким в своём Instagram*-аккаунте.