Япония инвестирует $1,6 млрд в производство чипов компаниями KIOXIA и Western Digital

«Мы надеемся, что эти крупномасштабные инвестиции будут иметь широкий экономический эффект, включая подъем региональной экономики и повышение заработной платы. Надеемся, что Япония и Соединенные Штаты будут работать вместе, чтобы взять на себя ответственность за производство полупроводников, в которых нуждается мир. Это имеет большое значение с точки зрения экономической безопасности», — сказал на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Кэн Сайто.