Кто из казахстанцев может не сдавать декларацию в 2024 году

Также не нужно декларировать свои активы и обязательства казахстанцам, которые занимаются частной практикой: нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы. Все они войдут в систему всеобщего декларирования лишь с 2025 года, как и остальные граждане страны.