Строительство самого объекта оценивается в 1,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте гордумы Перми.
В результате обустройства парка «Патриот» в нем разместится постоянно действующая выставка военной техники, появится место для проведения военно-спортивных мероприятий, будет оборудована туристическая зона. Сроки выполнения работ станут известны после определения источников финансирования.
Строительство парка «Патриот» в Перми оценивается в 1,3 млрд рублей
На разработку концепции парка «Патриот» в Индустриальном районе Перми из городского бюджета направят 2,5 млн руб.
Строительство самого объекта оценивается в 1,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте гордумы Перми.