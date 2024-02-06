Строительство парка «Патриот» в Перми оценивается в 1,3 млрд рублей

Строительство самого объекта оценивается в 1,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте гордумы Перми.



В результате обустройства парка «Патриот» в нем разместится постоянно действующая выставка военной техники, появится место для проведения военно-спортивных мероприятий, будет оборудована туристическая зона. Сроки выполнения работ станут известны после определения источников финансирования.