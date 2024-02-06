Еще на одной станции метро в Екатеринбурге установят новые турникеты

Новые турникеты появятся на екатеринбургской станции метро «Геологическая» в марте 2024 года. Специалисты уже разметили место расположения смарт-турникетов нового поколения, их установка займет 2−3 ночных смены.
Напомним, в конце прошлого года такие турникеты установили на станции метро «Площадь 1905 года».
Как отметили в городской мэрии, новое оборудование сделано из закаленного ударопрочного стекла и нержавеющей стали. В общей сложности до конца года в метро Екатеринбурга установят 104 смарт-турникета.