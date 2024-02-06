Приставы арестовали помещения в бизнес-центре «Синица» за миллионные долги владельца

Об этом свидетельствуют данные судебного дела.



Сейчас в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с ООО «БФГ» свыше 5 млн руб. задолженности по договору о предоставлении кредитной линии. В целях обеспечения возврата долга АО «Проинвестбанк» через суд добилось обращения взыскания на залоговое имущество — нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв. м на первых двух этажах здания, находящегося в Перми на ул. Стахановской, 42а.



В решении краевого арбитража указано, что ранее кредитная организация направила ООО «БФГ» два кредитных транша на общую сумму 41,5 млн руб. Организация вернула заем, но с нарушением срока, в связи с чем банк потребовал выплатить предусмотренную договором неустойку за несвоевременный возврат кредита. Должник не имел финансовых возможностей для погашения задолженности, вследствие чего судебные приставы наложили арест на залоговую недвижимость. Если организация в дальнейшем не найдет денежные средства для оплаты долга, то арестованную недвижимость будут ожидать торги. Суд установил начальную стоимость помещений в размере 42,5 млн руб.



ООО «БФГ» был зарегистрирован в мае 2017 года, основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. С октября 2022 года совладельцами организации являются Ильсаф и Ильяс Гимадутдиновы (доля в УК — по 37,5%) и ООО «ТТК» (25%). Выручка «БФГ» за 2022 год составила 6 млн руб., чистая прибыль — 116 тыс. руб.