16 мостов отремонтируют и построят в Волгоградской области в 2024 году

Так, в 2024-м продолжат реконструкцию Сарептского и Марийского путепроводов на юге Волгограда. Движение там уже открыли, теперь займутся укреплением опор и пролетов под мостами. На Третьей Продольной обновят путепровод № 6. В Волжском на улице Александрова. Сделают также путепровод через железную дорогу на трассе Волгоград-Сальск в Октябрьском районе и мосты через Иловлю в Камышинском и Черная в Даниловском. Запланирован в этом году и капитальный ремонт трех мостов через реки Тишанка, Шемякина и Кленовка в Михайловке, Урюпинском и Жирновском районах.