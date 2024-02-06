16 мостов отремонтируют и построят в Волгоградской области в 2024 году

По губернаторской программе в Волгоградской области в 2024 году запланированы ремонт и строительство 16 мостов и путепроводов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в облкомдортрансе.
Так, в 2024-м продолжат реконструкцию Сарептского и Марийского путепроводов на юге Волгограда. Движение там уже открыли, теперь займутся укреплением опор и пролетов под мостами. На Третьей Продольной обновят путепровод № 6. В Волжском на улице Александрова. Сделают также путепровод через железную дорогу на трассе Волгоград-Сальск в Октябрьском районе и мосты через Иловлю в Камышинском и Черная в Даниловском. Запланирован в этом году и капитальный ремонт трех мостов через реки Тишанка, Шемякина и Кленовка в Михайловке, Урюпинском и Жирновском районах.
Большая стройка продолжится в Советском районе на дороге от Нового Рогачика, у станции Абганерово в Светлоярском и Октябрьском районах, а также в Светлоярском у села Иваново. Завершить все объекты должны в 2024 году. Плюс к этому в Волго-Ахтубинской пойме строят два моста через ерики.