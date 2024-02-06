На юге Волгограда на станции Заканальной построят стеклянный вокзал

Модульные вокзалы с панорамным остеклением появились уже в нескольких регионах РФ. В 2024 году их собираются построить еще 15, сообщили в официальном тг-канале компании-перевозчика. В Волгограде вокзал появится на станции Заканальной.
Такие вокзалы оснащены всем необходимым для пассажиров — кассами, электронными табло, системами климат-контроля и видеонаблюдения. Дожидаться своего поезда волгоградцы будут на комфортных сиденьях.
Напомним, в Волгоградской области идет системная работа по обновлению дорог и транспортной инфраструктуры. В областном центре и муниципалитетах появляются новые транспортные развязки, остановочные пункты, новые светофоры и системы видеофиксации.