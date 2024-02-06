Владивосток накрыл бум домостроения — надолго ли?

Во Владивостоке средняя стоимость квадратного метра достигает 170 тысяч рублей. По многочисленным прогнозам, это не предел. После введения рядом банков обязательного субсидирования застройщиков, рост цен на квартиры в новостройках может составить 10−15 процентов, говорят в кулуарах. Тогда как на рынке ИЖС и даже малоэтажных домов легко найти жильё с отделкой за 120 тысяч рублей кв. метр и дешевле. Стоимость собственного домовладения сопоставима со стоимостью большой квартиры.