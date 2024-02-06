Владивосток накрыл бум домостроения — надолго ли?

В 2023 году каждый 20 ипотечный кредит в России был выдан на строительство частного дома. Какие факторы работают в пользу загородной жизни на рынке недвижимости Владивостока и Приморского края, выясняло ИА PrimaMedia. По словам экспертов, это конкурентные цены, программы поддержки и строительство новой инфраструктуры.
Стоимость квадратного метра и лота на рынке многоквартирного жилья растёт очень быстрыми темпами относительно индивидуального жилищного строительства (ИЖС). На это обращает внимание генеральный директор Центра загородной недвижимости «МОЯ ЗЕМЛЯ» Алексей Дормидонтов.
«Жильё на рынке ИЖС не так сильно дорожало, по крайней мере, в последнее время. Скачок был, но не настолько сильный, как на рынке многоквартирных домов», — говорит эксперт.
Во Владивостоке средняя стоимость квадратного метра достигает 170 тысяч рублей. По многочисленным прогнозам, это не предел. После введения рядом банков обязательного субсидирования застройщиков, рост цен на квартиры в новостройках может составить 10−15 процентов, говорят в кулуарах. Тогда как на рынке ИЖС и даже малоэтажных домов легко найти жильё с отделкой за 120 тысяч рублей кв. метр и дешевле. Стоимость собственного домовладения сопоставима со стоимостью большой квартиры.
Второй фактор связан с мерами поддержки. В группе компаний «Новый дом» отмечают доступность ипотечных программ кредитования под сниженный процент. В том числе на домостроение распространяется дальневосточная, семейная и сельская ипотека, не имеющая возрастных ограничений.
И третий фактор — это бурное развитие Надеждинского района, получившее мощный толчок после строительства низководного моста. Сегодня там растёт количество жилых комплексов и посёлков, появляется новая социальная, коммерческая и развлекательная инфраструктура. Первый резидент города спутника Владивостока ДНС начал строительство мини-города «DNS Сити» в границах ТОР «Приморье». Государство финансирует строительство инженерных сетей и общественных пространств.
Как отмечает Алексей Дормидонтов, последние меры ужесточения ипотечного кредитования на рынке многоквартирных домов не отразились на индивидуальном домостроении. И хотя в этом сегменте есть другие предпосылки роста цен, в частности, связанные с урегулированием этой отрасли и выводом её из тени, такого резкого скачка не прогнозируется.
«Просто многоквартирные дома будут сложнее продаваться, и на этом фоне ИЖС более выигрышно», — поясняет собеседник.
Примечательно, что участники рынка выделяют тенденцию сокращения программ льготной ипотеки. Прогнозируется, что к середине года они приобретут ещё более узкосегментированный характер и станут недоступны для многих приморцев. Соответственно, рынок ИЖС, где доля льготных кредитов не так велика, получает ощутимую фору.