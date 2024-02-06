Какие профессии стали самыми востребованными в Челябинске

«По профессии “Стрелок” было заявлено 460 вакансий, а соискателей с такой профессией — один. Наибольшее количество “Стрелков” требуется в филиале “ФГП Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ”, — сообщили в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона.
Среди наиболее востребованных специальностей лидируют также врачи: хирурги, стоматологи, педиатры.
В Челябинске зафиксирован большой спрос и на сотрудников без опыта работы: требуются разнорабочие и домработницы. В 3,5 раза увеличился спрос на администраторов и комплектовщиков.
Несмотря на широкий выбор вакансий, челябинцы не чувствуют рабочего настроя и прилива энергии. Южноуральцы заняли последнее место в рейтинге работоспособности.