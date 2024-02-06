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Какие профессии стали самыми востребованными в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля, ФедералПресс. Стрелкам и врачам в Челябинске найти работу проще всего. Именно эти профессии стали самыми востребованными на Южном Урале. Согласно данным базы центров занятости населения региона, на 1 февраля текущего года было открыто 41 403 вакансии, 68% из которых — по рабочим специальностям.

«По профессии “Стрелок” было заявлено 460 вакансий, а соискателей с такой профессией — один. Наибольшее количество “Стрелков” требуется в филиале “ФГП Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ”, — сообщили в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона.

Среди наиболее востребованных специальностей лидируют также врачи: хирурги, стоматологи, педиатры.

В Челябинске зафиксирован большой спрос и на сотрудников без опыта работы: требуются разнорабочие и домработницы. В 3,5 раза увеличился спрос на администраторов и комплектовщиков.

Несмотря на широкий выбор вакансий, челябинцы не чувствуют рабочего настроя и прилива энергии. Южноуральцы заняли последнее место в рейтинге работоспособности.

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