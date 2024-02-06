Какие профессии стали самыми востребованными в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля, ФедералПресс. Стрелкам и врачам в Челябинске найти работу проще всего. Именно эти профессии стали самыми востребованными на Южном Урале. Согласно данным базы центров занятости населения региона, на 1 февраля текущего года было открыто 41 403 вакансии, 68% из которых — по рабочим специальностям.