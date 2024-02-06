Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос в пять раз

«В период с 2017 по 2023 годы наблюдалось более чем пятикратное увеличение объемов взаимной торговли. По итогам прошедшего 2023 года товарооборот составил 1 миллиард 94 миллиона долларов. Для прослеживания динамики роста скажу, что по данным Агентства статистики Узбекистана в 2022 году взаимный товарооборот был 920 миллионов, то есть прирост составил порядка 10%», — сказал посол.