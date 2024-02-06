Озвучена предварительная стоимость строительства метро в Кудрово

Координационный совет по транспорту Петербурга и Ленинградской области при Минтрансе РФ рассмотрел вопрос о выделении 35,7 млрд рублей из федерального бюджета на строительство станции «Кудрово» на Лахтинско-Правобережной линии.
По данным источника телеканала ЛенТВ24, средства планируется выделять на протяжении 6 лет — с 2025 по 2031 годы, после получения положительной оценки проектной документации.
Однако в региональном комитете по транспорту уточнили, что окончательное решение по этому вопросу отложено до 2025 года в связи с отсутствием на данный момент проектной документации.