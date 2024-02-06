Протест в Бессарабке: железнодорожники требуют выплаты зарплат и грозят прекратить работу

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Работники госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) в Бессарабке вышли на протест с требованием погашения долгов по зарплате.
Акция прошла во время обеденного перерыва, участники держали в руках плакаты с надписями «Чем кормить семью?», «Требуем выплатить зарплату!».
Председатель профсоюзного комитета железнодорожников отметила, что задержка выплаты зарплат началась еще с мая, но все обращения не имели никакого ответа.
«Поэтому, мы должны обратиться в правительство и к президенту, чтобы они поняли, что эти 6 тысяч работников хотят жить также, как и все остальные граждане. Если наше обращение не будет принято, то не знаем, как мы будем жить дальше».
Работники требуют, чтобы до 20 февраля все долги по заработной плате были закрыты, и предупреждают, что если их условие не будет выполнено, то все железнодорожные узлы перестанут работать.
По данным, которые ранее озвучивали на предприятии, около шести тысяч железнодорожников не получили деньги за два месяца. Сумма задолженности за этот период составляет 90 миллионов леев.
В понедельник, 29 января, глава госпредприятия «Железная дорога Молдовы» Олег Тофилат объявил о своей отставке. Позже он отметил, что главной причиной убыточности ЖДМ является отсутствие участия государства в финансировании предприятия, а также в правовой поддержке. Он сообщил, что полномочий управляющего ЖДМ недостаточно для того, чтобы сделать предприятие прибыльным. Все финансовые и имущественные операции контролируются властями, но решения ими принимаются не в нужное время и не в том объеме, который необходим организации.