Протест в Бессарабке: железнодорожники требуют выплаты зарплат и грозят прекратить работу

В понедельник, 29 января, глава госпредприятия «Железная дорога Молдовы» Олег Тофилат объявил о своей отставке. Позже он отметил, что главной причиной убыточности ЖДМ является отсутствие участия государства в финансировании предприятия, а также в правовой поддержке. Он сообщил, что полномочий управляющего ЖДМ недостаточно для того, чтобы сделать предприятие прибыльным. Все финансовые и имущественные операции контролируются властями, но решения ими принимаются не в нужное время и не в том объеме, который необходим организации.