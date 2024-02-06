В Башкирии назвали стоимость проезда по Восточному выезду из Уфы. Плата за проезд составит 100−150 рублей. Об этом на заседании комитета в Курултае сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.
Глава ведомства отметил, что в первые несколько лет после запуска движения тариф лучше установить на уровне 100 рублей. Точную сумму между тем должен установить Госкомитет РБ по тарифам.
Напомним, по состоянию на 6 февраля техническая готовность строительства Восточного выезда составляет 94%. В ближайшее время планируются запустить движение.