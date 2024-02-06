В Павлодаре изменятся тарифы на электроэнергию

В последний раз тариф на электроэнергию подняли пять месяцев назад. Начиная с сентября прошлого года, павлодарцы платили за свет 15,02 тенге или 16,8 тенге с НДС. Теперь сумма будет выше — 17,87 тенге либо 20,01 тенге с НДС.