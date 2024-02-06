В Павлодаре изменятся тарифы на электроэнергию

В последний раз тариф на электроэнергию подняли пять месяцев назад. Начиная с сентября прошлого года, павлодарцы платили за свет 15,02 тенге или 16,8 тенге с НДС. Теперь сумма будет выше — 17,87 тенге либо 20,01 тенге с НДС.
— В соответствии с мотивированным заключением департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Павлодарской области от 2 февраля 2024 года ТОО «Павлодарэнергосбыт» уведомляет о введении в действие тарифов на услуги по электроснабжению с 10 февраля 2024 года, — сообщили в компании АО «Павлодарэнерго».
Отпускной тариф для населения — это, по сути, усредненное значение. В зависимости от объема потребления электроэнергии есть три уровня тарифа. Чем меньше вы потребляете, тем меньше платите.
С 10 февраля тариф первого уровня для потребителей, использующих электрические плиты, составит 18,27 тенге за киловатт-час с учетом НДС (16,32 тенге без НДС). Тариф второго уровня — 24,01 тенге за киловатт-час (21,44 тенге без НДС). По третьему уровню тарифа павлодарцы будут платить — 30,01 тенге за киловатт-час. (26,8 тенге без НДС).
Тариф для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд, составит 30,86 тенге (27,56 тенге за киловатт-час без НДС). Ровно столько же будут платить юридические организации, производящие социально значимые продовольственные товары. Тариф для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета, вырастет до 75,63 тенге за киловатт-час (67,53 тенге без НДС).
При этом общественные слушания, касающиеся повышения тарифов ТОО «Павлодарэнергосбыт», прошли еще в декабре прошлого года.