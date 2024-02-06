Qatar Airways запускает регулярные рейсы из Ташкента в Доху

Начиная со 2 июня авиакомпания Qatar Airways начнет выполнять рейсы из Дохи в Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе компании. .Ташкент стал вторым после Алматы пунктом назначения в страны Центральной Азии, куда совершает полеты катарская авиакомпания..Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: .Доха — Ташкент (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).