Qatar Airways запускает регулярные рейсы из Ташкента в Доху

Начиная со 2 июня авиакомпания Qatar Airways начнет выполнять рейсы из Дохи в Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе компании. .Ташкент стал вторым после Алматы пунктом назначения в страны Центральной Азии, куда совершает полеты катарская авиакомпания..Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: .Доха — Ташкент (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).
• вылет: 19:50;
• прилет: 01:20.
Ташкент — Доха (по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам).
• вылет: 03:20;
• прилет: 05:20.
Стоимость авиабилетов по маршруту Доха — Ташкент составит от $477, Доха — Ташкент — Доха — от $774.
Стоимость авиабилетов по маршруту Ташкент — Доха составит от $554, Ташкент — Доха — Ташкент — от $983.