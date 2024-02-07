Турецкая Baykar начала строительство завода по производству БПЛА на Украине

Байрактар заявил, что строительство завода планируют закончить через 12 месяцев. По его словам, предприятие в год должно будет производить 120 беспилотников. На вопрос, как будет решен вопрос безопасности завода с учетом продолжающегося вооруженного конфликта Байрактар сообщил, что планам компании построить предприятие ничто не помешает.