Турецкая Baykar начала строительство завода по производству БПЛА на Украине

Байрактар заявил, что строительство завода планируют закончить через 12 месяцев. По его словам, предприятие в год должно будет производить 120 беспилотников. На вопрос, как будет решен вопрос безопасности завода с учетом продолжающегося вооруженного конфликта Байрактар сообщил, что планам компании построить предприятие ничто не помешает.
В компании заявили, что подписали соглашения об экспорте беспилотников TB2 с 30 странами. Среди импортеров БПЛА — Украина, Эфиопия, Ливия и Азербайджан, сообщает агентство со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
В июле 2023 года Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Халук Байрактар говорил, что рассчитывает начать производить Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в стране в 2025 году. Турецкий производитель вложит в завод $100 млн.
2 октября Байрактар заявил, что рассматривает вопрос о передаче Украине модернизированных беспилотников Bayraktar Akincі, которые считаются самыми передовыми дронами этого производителя. Он уточнил, что для производства на Украине того или иного типа БПЛА нужно получить разрешение от правительства Турции.
1 ноября полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владимир Валюх заявил, что вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными трудностями при применении беспилотников Bayraktar TB2 в ходе боевых действий. По его словам, российские системы противовоздушной обороны начали успешно справляться с БПЛА турецкого производства.
6 ноября на территории Украины начали серийное производство аналога беспилотника Shahed 136. Его запустил «Укроборонпром». Как сообщил глава предприятия Герман Сметанин, концерн также осваивает производство FPV-дронов. По его словам, для этого уже заключены лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями.
Эрдни Кагалтынов