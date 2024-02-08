Нацбанк Беларуси сильно повысил курс доллара и курс евро на 8 февраля 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 8 февраля 2024, четверг, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2225 рубля, 1 евро — 3,4708 BYN, 100 российских рублей — 3,5382 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 7 февраля, среду, были такими: 1 доллар США равен 3,2073 рубля, 1 евро — 3,4408 BYN, 100 российских рублей — 3,5422 белорусского рубля. Так, курс доллара повысился примерно на 1,5 копейки, евро сразу на 3 копейки, а вот курс российского рубля несколько снизился.