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Финансист объяснила, как обойти блокировку китайских и турецких банков

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Блокировка счетов в китайских и турецких банках из-за санкций — вовсе не повод отказываться от бизнеса и терять деньги, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Источник: © РИА Новости

Многие банки ограничивают операции для россиян и закрывают их счета, опасаясь попасть под вторичные санкции США. Но эти ограничения можно обойти с помощью финансовых посредников и перевода средств в банки других стран, например, Армении, Белоруссии, Таджикистана.

Если счет уже заблокирован, можно снять наличные или вывести деньги на альтернативный счет либо на счет бенефициара и акционера компании. В качестве оснований нужно указывать выплату займа или дивидендов. Физлица могут просто закрыть счет — в этом случае банк обязан вернуть им деньги.

экономика