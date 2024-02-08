Финансист объяснила, как обойти блокировку китайских и турецких банков

Если счет уже заблокирован, можно снять наличные или вывести деньги на альтернативный счет либо на счет бенефициара и акционера компании. В качестве оснований нужно указывать выплату займа или дивидендов. Физлица могут просто закрыть счет — в этом случае банк обязан вернуть им деньги.