Ремонт моста через Иню начался на Бердском шоссе Новосибирска

В Новосибирске отремонтируют автомобильный мост через реку Иню по Бердскому шоссе. Об этом сообщили в телеграмм-канале мэрии города.
По данным МКУ «Гормост», в декабре 2023 года был заключен с компанией «НСК». В 2025 году подрядчик должен закончить работы.
По плану отремонтируют железобетонные конструкции опоры и балки, опорные тумбы, устои, сопряжения моста с насыпями, дорожное полотно, тротуары, восстановят крепления конусов, заменят деформационные швы, ограждения, установят новый водоотвод с проезжей части и металлические ограждения рядом с насыпями.
Сейчас специалисты обустраивают монтажные площадки и технологические проезды для ремонта опор и пролетных строений.
Напомним, в 2024 году в НСО отремонтируют 12 мостов и путепроводов.