Хужир на Байкале занял второе место в рейтинге популярных мест отдыха на базах

Хужир в Ольхонском районе занял вторую строчку в рейтинге, средняя стоимость трех ночей в поселке составила 5467 рублей. На первом месте расположился Архыз в Карачаево-Черкесия, где четыре ночи стоят 9536 рублей, а на третьем — Теберда в Карачаево-Черкесии. Провести там три ночи можно за 5811 рублей.