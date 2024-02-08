В Омске выросла цена на все виды квартир

За указанный период специалисты зафиксировали рост цен на все виды квартир.
«По данным выборочного обследования организаций Омской области, осуществляющих операции с жилой недвижимостью, в четвертом квартале 2023 года относительно третьего квартала средние цены за один квадратный метр общей площади квартир повысились на первичном рынке жилья на 5,5%, на вторичном — на 5,8%», — отмечают аналитики.
Согласно данным, опубликованным во вторник, 6 февраля 2024 года, в Омске средняя стоимость квадратного метра в новостройке под конец 2023 года достигла 105 812 рублей; во вторичке — 94 627 рублей.
Так, в новостройках квартиры среднего качества обходились в среднем в 94 235 рублей за квадратный метр; улучшенного качества — 116 347 рублей; элитные — 150 193 рубля.
На вторичном рынке квартиры низкого качества продавались в среднем за 76 676 рублей за квадрат; среднего качества — 89 892 рубля; улучшенного качества — 104 887 рублей; элитные — 140 087 рублей.