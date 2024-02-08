В Омске выросла цена на все виды квартир

«По данным выборочного обследования организаций Омской области, осуществляющих операции с жилой недвижимостью, в четвертом квартале 2023 года относительно третьего квартала средние цены за один квадратный метр общей площади квартир повысились на первичном рынке жилья на 5,5%, на вторичном — на 5,8%», — отмечают аналитики.