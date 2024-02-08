Красноярцам рассказали, почему в их квартирах так тепло

В компании напомнили, что тепло и горячая вода подается только до границ многоквартирных домов, настройкой температуры внутри занимаются сотрудники управляющих компаний. Поэтому обращаться необходимо сначала к ним. Один из вариантов — перекрыть батареи в квартире самостоятельно, однако общедомовой прибор учета все равно посчитает расход тепла.