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Красноярцам рассказали, почему в их квартирах так тепло

С наступлением теплой погоды «Куда так топите?» — это популярный вопрос.
Источник: Наш Красноярский край

В пресс-службе компании СГК сообщили, что с с наступлением теплой погоды многие горожане выражают недовольство тем, что в их квартирах слишком жарко.

В компании напомнили, что тепло и горячая вода подается только до границ многоквартирных домов, настройкой температуры внутри занимаются сотрудники управляющих компаний. Поэтому обращаться необходимо сначала к ним. Один из вариантов — перекрыть батареи в квартире самостоятельно, однако общедомовой прибор учета все равно посчитает расход тепла.

Чтобы этого избежать, жильцам необходимо обратиться в УК с просьбой отрегулировать внутридомовое оборудование.

ЖКХ