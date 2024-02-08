Повсюду вонь и порванные провода: жители жалуются на состояние дома во Владивостоке

Пользователи соцсетей уверяют, что грызуны уже пробрались из подвала на третий и четвертый этажи. Из-за их экскрементов в доме ужасно пахнет, копошение мешает спать, а свет не включается из-за испорченных проводов в люстре. Кроме того, крысы уверенно простирают себе путь через бетонные стены — люди боятся, что те проберутся в квартиры. УК при этом, пишут в новых медиа, бездействует, жильцы раскидывают отраву самостоятельно.