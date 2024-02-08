Повсюду вонь и порванные провода: жители жалуются на состояние дома во Владивостоке

Жители дома по адресу Луговая, 53, во Владивостоке сообщают о большом количестве крыс, которые грызут провода и лишают спокойствия по ночам. Кроме того, уточняется, из-за этих вредителей в некоторых квартирах нет света, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Пользователи соцсетей уверяют, что грызуны уже пробрались из подвала на третий и четвертый этажи. Из-за их экскрементов в доме ужасно пахнет, копошение мешает спать, а свет не включается из-за испорченных проводов в люстре. Кроме того, крысы уверенно простирают себе путь через бетонные стены — люди боятся, что те проберутся в квартиры. УК при этом, пишут в новых медиа, бездействует, жильцы раскидывают отраву самостоятельно.
Корреспондент «КП» связался с управляющей компанией. По словам сотрудников, первая дезинфекция от грызунов в этом году проводилась 15 января, вторая запланирована на 9 февраля. Как такового подвала, уточнили в УК, в доме нет, имеется лишь небольшой тепловой узел, и никаких проблем в помещении не наблюдается. Специалисты в кратчайшие сроки избавятся от вредителей, волноваться не стоит.
Ранее «КП» писала о нашествии крыс на Шилкинской, 12. Там старания сотрудников ТСЖ оказались не так эффективны: крысы неохотно покидали насиженное место.