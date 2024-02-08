Большую роль в появлении коррупции играет отсутствие генплана городов. Эксперт о строительной сфере Узбекистана

«Обеспечивая соблюдение генерального плана, можно свести к минимуму риск несанкционированного строительства, нецелевого использования ресурсов и коррупции. А если его нет, если мы руководствуемся старыми нормами, если у нас нет прозрачности в сфере закупок и оценки проектов, то все эти недостатки создают возможности для различных коррупционных практик. Это может приводить к сговору на торгах, фаворитизму, завышенной стоимости проектов и хищению бюджетных средств. И ущерб от этих коррупционных действий является ужасающим», — подчеркнул Кулиев.