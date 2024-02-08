Большую роль в появлении коррупции играет отсутствие генплана городов. Эксперт о строительной сфере Узбекистана

После таких инцидентов часто сообщают об отсутствии разрешения на стройку, нарушении градостроительных норм, использовании некачественных материалов или о том, что строительством, к примеру, занималось некое фермерское хозяйство. Как правило, все это говорит о коррупционной составляющей в строительных проектах.
В рамках совещания по актуальным задачам в сфере строительства 29 января президент озвучил комплекс мер, направленных на искоренение коррупции в этой отрасли. Новый порядок начнет действовать с 1 июля.
Что может способствовать коррупции в сфере строительства, чем это может обернуться и помогут ли принятые меры победить это зло, корреспонденту Podrobno.uz рассказал международный эксперт в области противодействия коррупции Кодир Кулиев.
«К недостаткам строительного сектора, которые способствуют коррупции, относятся устаревшие строительные нормы, отсутствие прозрачности в процессах закупок и оценки проектов, потенциальное манипулирование цифровыми системами и недостаточное участие общественности», — рассказал он.
Большую роль в появлении коррупционных факторов играет отсутствие генерального плана городов, отметил эксперт. Комплексный и прозрачный генплан — основа для подотчетной и эффективной строительной деятельности.
«Обеспечивая соблюдение генерального плана, можно свести к минимуму риск несанкционированного строительства, нецелевого использования ресурсов и коррупции. А если его нет, если мы руководствуемся старыми нормами, если у нас нет прозрачности в сфере закупок и оценки проектов, то все эти недостатки создают возможности для различных коррупционных практик. Это может приводить к сговору на торгах, фаворитизму, завышенной стоимости проектов и хищению бюджетных средств. И ущерб от этих коррупционных действий является ужасающим», — подчеркнул Кулиев.
Например, в Индии из-за коррупции часто закрывают глаза на несоблюдение правил строительства, использование некачественных стройматериалов, своевольную перестройку недвижимости, что в итоге приводит к различным трагедиям. К примеру, в 2014 году в один день в стране с разницей в несколько часов обрушилось сразу два здания — в Ченнаи, где погибли 14 человек, и в Дели, где жертвами инцидента стали 10 человек.
Ярким примером пагубного воздействия коррупции является землетрясение в Турции, которое произошло в прошлом году. Коррупция при строительстве жилья привела к использованию некачественных материалов, что стало причиной трагического события, унесшего жизни около 50 тысяч человек.
«Помимо человеческой трагедии, это откликнулось еще и глубокими экономическими последствиями. Я не говорю о том, что на восстановление пострадавших при стихийном бедствии квартир было потрачено несколько миллионов долларов. Я о том, что была уничтожена экономическая ценность, которую могли бы создать за свою жизнь погибшие люди, об их потенциальном вкладе в экономику в долгосрочной перспективе», — рассказал эксперт.
В качестве примера он отметил, что экономический вклад одного рабочего на автомобильном заводе в США за всю его жизнь оценивается примерно в 15 миллионов долларов.
«Применяя более консервативную оценку, для Турции этот показатель, возможно, составит около 1−5 миллионов долларов на человека. Умножив эти цифры на 50 тысяч, мы можем рассчитать экономические потери Турции из-за разрушения этих жилых домов. Это миллиарды долларов за 35−40 лет жизни этих людей», — отметил Кулиев.
Таким образом, этот конкретный пример служит яркой иллюстрацией далеко идущих последствий коррупции в строительстве. Это не только приводит к непосредственным человеческим трагедиям, но и к существенным экономическим потерям, которые препятствуют общему процветанию нации. Поэтому ликвидация коррупции является не просто моральным требованием, а прагматической необходимостью экономического роста и общественного благосостояния.
В ходе совещания 29 января президент обозначил комплекс мер, направленных на борьбу с коррупцией в строительной отрасли. Бороться с ней планируется с помощью оцифровки контрактов и процессов оплаты, обеспечения прозрачности закупок с помощью электронных платформ, отслеживания стоимости строительных материалов в режиме реального времени, общественного надзора через цифровые платформы, а также создания специализированных органов для оценки и регулирования проектов.
«Эти меры означают позитивные шаги в борьбе с коррупцией в строительном секторе. В качестве яркого успешного примера приведу опыт нескольких стран. Сингапур стабильно занимает высокие позиции в мировых индексах, измеряющих легкость ведения бизнеса и качество строительства. В свое время Управление строительства страны представило цифровую платформу CONQUAS, предназначенную для оценки качества строительства. Прозрачные процессы закупок, электронные платежные системы и отслеживание строительных материалов в режиме реального времени сыграли решающую роль в успехе Сингапура», — поделился эксперт.
Аналогичным образом цифровые платформы для закупок, заключения контрактов и надзора за проектами в строительном секторе внедрила Эстония. Южная Корея создала Службу государственных закупок (PPS) в качестве специализированного органа, контролирующего государственные закупки, включая строительные проекты. PPS обеспечивает справедливость, прозрачность и эффективность процесса закупок, способствуя минимизации коррупции.
В Австралии цифровизацию и мониторинг на протяжении всего процесса строительства обеспечивают такие инициативы, как Национальный строительный кодекс (NCC) и Информационное моделирование зданий (BIM).
Для повышения прозрачности государственных закупок, включая строительные проекты, Казахстан внедрил Единую электронную торговую площадку. Инициатива успешно снизила коррупционные риски в строительстве, обеспечив мониторинг в режиме реального времени и честную конкуренцию, создав равные условия для подрядчиков и поставщиков.
По мнению Кулиева, есть надежда на то, что благодаря озвученным на совещании 29 января мерам Узбекистан также сможет добиться долгосрочных результатов. Однако их эффективность будет зависеть от строгой реализации и постоянного мониторинга.
«В целом, сочетание технологических решений, нормативных реформ, участия общественности и постоянного мониторинга может способствовать успешному искоренению коррупции в строительной отрасли Узбекистана», -заключил эксперт.