Какие профессии остродефицитны в Приангарье и кому готовы платить по 300 тысяч в месяц

Как отмечают аналитики, под занавес прошлого года самыми востребованными в Приангарье стали рабочие профессии, менеджеры по продажам и работе с клиентами, специалисты из сферы производства, строители, водители и машинисты. С большой долей вероятности, эти сферы останутся популярными и в 2024 году.