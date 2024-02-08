Какие профессии остродефицитны в Приангарье и кому готовы платить по 300 тысяч в месяц

Как отмечают аналитики, под занавес прошлого года самыми востребованными в Приангарье стали рабочие профессии, менеджеры по продажам и работе с клиентами, специалисты из сферы производства, строители, водители и машинисты. С большой долей вероятности, эти сферы останутся популярными и в 2024 году.
Пока же самые большие зарплаты — от 100 до 300 тысяч рублей — предлагаются вахтовикам, готовым добывать нефть, золото и на севере региона. Там особенно нуждаются в сварщиках, монтажниках, водителях.
«По месту жительства» рассчитывать на хорошие доходы могут мастера по ремонту автомобилей. И, хотя, казалось бы, разнообразных СТО много, работать на них некому: «на одну вакансию приходится всего 1,7 резюме, при норме для рынка труда — от четырех».
Кроме того, в Приангарье не хватает медиков, продавцов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, сельхозработников и строителей.