Белстат: продажи морепродуктов выросли на 50% в Беларуси

Говорится, что в 2023 году продажи моллюсков, икры, ракообразных увеличились почти на 50%. В ведомстве уточнили, что морепродуктов было продано более 6000 тонн. Кроме того, сказано, что у белорусов пропал интерес к рису, овсянке, макаронам и сахару. Также белорусы стали реже покупать говядину и свинину. Однако был зафиксирован рост продаж субпродуктов, сыров и овощей.