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Талибы вернули долги за электричество Узбекистану и другим странам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Афганистан отдал 627 миллионов долларов Узбекистану и еще трем соседям в счет долга за электричество, оставшегося от прежней власти, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на издание Hasht-e Subh Daily.
Источник: Podrobno.uz

Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) объявила, что выплатила 627 миллионов долларов своего долга за электричество четырем соседним странам — Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану, который накопился за два с лишним года правления «Талибан».

Отмечается, что задолженность перед этими странами осталась от предыдущего правительства и выплачена в полном объеме.

Афганистан обеспечивает большую часть своих потребностей в электроэнергии из Ирана, Узбекистана и Туркменистана. А в начале января 2024 года электроэнергетическая компания Афганистана объявила о продлении годового контракта на поставку электроэнергии с Таджикистаном.

Напомним, в прошлом году Узбекистан и Афганистан наторговали на 266 миллионов долларов, нарастив товарооборот в шесть раз, при этом Афганистан отправил Узбекистану сухофрукты, фруктовые соки, абрикосы, специи и ковры на 27 миллионов долларов.

энергетика
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