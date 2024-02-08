Талибы вернули долги за электричество Узбекистану и другим странам

Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) объявила, что выплатила 627 миллионов долларов своего долга за электричество четырем соседним странам — Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану, который накопился за два с лишним года правления «Талибан».
Отмечается, что задолженность перед этими странами осталась от предыдущего правительства и выплачена в полном объеме.
Афганистан обеспечивает большую часть своих потребностей в электроэнергии из Ирана, Узбекистана и Туркменистана. А в начале января 2024 года электроэнергетическая компания Афганистана объявила о продлении годового контракта на поставку электроэнергии с Таджикистаном.
Напомним, в прошлом году Узбекистан и Афганистан наторговали на 266 миллионов долларов, нарастив товарооборот в шесть раз, при этом Афганистан отправил Узбекистану сухофрукты, фруктовые соки, абрикосы, специи и ковры на 27 миллионов долларов.