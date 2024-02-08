Талибы вернули долги за электричество Узбекистану и другим странам

Напомним, в прошлом году Узбекистан и Афганистан наторговали на 266 миллионов долларов, нарастив товарооборот в шесть раз, при этом Афганистан отправил Узбекистану сухофрукты, фруктовые соки, абрикосы, специи и ковры на 27 миллионов долларов.