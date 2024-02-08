Эксперты заявили о планах масштабной застройки центра Ростова-на-Дону

В частности, во время своего выступления основатель консалтинговой компании «Жилин. Эксперт» Александр Жилин анонсировал масштабную перестройку кварталов центра Ростова-на-Дону — от Большой Садовой до Набережной улиц.
«Сейчас эти кварталы — улицы Ульяновская, Седова и другие, — представляют собой печальное зрелище и вызывают скорее отторжение у жителей и гостей города. Но уже через несколько лет эти районы города начнут меняться и смогут стать одними из самых престижных в городе», — заявил он.
Как рассказал Алексей Олейников, руководитель агентства недвижимости Inmobility, застройщики уже сейчас, при планировании своих новых объектов в центре Ростова, учитывают необходимость соответствия своих объектов архитектуре тех кварталов, в которых собираются возводить свои объекты.
В качестве примера он привёл жилой комплекс «Резиденция “Собрание”, который возводит ГК “Альянс” на ул. Социалистической: архитектура комплекса зданий повторяет сталинский стиль конца 50-х годов XX века, и объект органично вписывается в окружающую застройку — здание Госбанка и здание Правительства Ростовской области.
По словам Дмитрия Олейникова, председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию городской Думы Ростова-на-Дону, в Ростове уже сейчас действуют нормы, по которым регулируется внешний облик фасадов по основным магистралям города, а также есть норма, в соответствии с которой застройщики должны будут оставлять и восстанавливать фасады исторических домов во время строительства в центре. Все это, по мнению Олейникова, должно способствовать сохранению облика исторического центра Ростова-на-Дону.
Между тем, отметил, Дмитрий Олейников, реставрация и сохранение зданий до 2 тысяч кв.м. в центре города — на сегодняшний день экономически неэффективная задача.
«Нужны механизмы и банковские продукты, которые бы позволили инвестору, берущемуся за целостную реставрацию таких зданий, растянуть срок окупаемости своих вложений. В таких старинных особняках можно создать комфортные условия внутри здания, восстановить фасад и архитектурные решения. Но очень сложно повысить класс здания за счёт оборудования парковки и благоустройства территории», — отметил он.
Однако, по словам депутата Гордумы, инвесторы начали понимать необходимость сохранения архитектурного облика центра города. Так, по его словам, инвестор, купивший здание доходного дома Парамоновых, готов полностью реставрировать здание с восстановлением исторического фасада. Как отметил Александр Жилин, у застройщиков уже есть проекты комплексной застройки центральной части Ростова-на-Дону, в ближайшее время они будут анонсироваться.
При этом, по словам эксперта, все застройщики в Ростове уже отчётливо понимают, что в центре города невозможно строительство «безвкусных бетонных коробок эконом-класса». Все пришли к тому, что для исторического центра необходимы индивидуальные проекты домов, учитывающих и архитектурные решения, и предлагающие повышенный комфорт жильцам.