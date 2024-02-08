Эксперты заявили о планах масштабной застройки центра Ростова-на-Дону

По словам Дмитрия Олейникова, председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию городской Думы Ростова-на-Дону, в Ростове уже сейчас действуют нормы, по которым регулируется внешний облик фасадов по основным магистралям города, а также есть норма, в соответствии с которой застройщики должны будут оставлять и восстанавливать фасады исторических домов во время строительства в центре. Все это, по мнению Олейникова, должно способствовать сохранению облика исторического центра Ростова-на-Дону.