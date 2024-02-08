В Волгограде зимой начали латать убитый асфальт на дорогах

Автомобилисты Волгограда заметили, что в этом году асфальт на дорогах вновь тает вместе со снегом. Но после удивились, что ямы стали латать прямо в феврале, по лужам. Локальный ремонт дорожного полотна по технологии литого асфальтобетона идет, пока оттепель и нет снегопада. В мэрии уверяют, что это лишь временная мера, позволяющая обеспечить безопасный проезд на убитых дорогах.
— Локальный ремонт литым асфальтом помогает минимизировать последствия негативного воздействия непогоды и предотвратить дальнейшее разрушение полотна, — отмечают чиновники.
Сейчас заделывают дыры на дорогах на Первой и Второй продольных, там, где масштабный ремонт был перед ЧМ-2018. Латают ямы на волгоградских дорогах литым асфальтобетонном. Использовать ее можно даже при легком морозе и лужах — температура смеси около 200 градусов, так что остаточная влага выпаривается. Весной, когда будет тепло и сухо, дорожники вновь вернутся на эти участки и сделают уже нормальный ремонт. На недавно сделанных дорогах устранять дефекты за свой счет по гарантии будут подрядчики.