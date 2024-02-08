В Казани выкупят квартиры у жильцов аварийного дома у Горьковского шоссе

Площадь участка под домом составляет 2,9 тысячи квадратных метров. Всего в здании находится 12 квартир. В ближайшее время собственникам поступят уведомления об изъятии. После власти столицы Татарстана проведут оценку рыночной стоимости квартир. На процесс выкупа отводится три года.