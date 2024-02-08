Пенсионер из Дзержинска выиграл миллион рублей в лотерею

Житель города Дзержинска Николай Гуляев выиграл 1 миллион рублей в 1513-м тираже «Русского лото». Об этом сообщает пресс-служба гослотереи.
Мужчина участвует в лотереях много лет.
«Я выбираю билеты, где в игровом поле есть числа либо “5”, либо “2” — это год моего рождения, — рассказал он. — В счастливом билете случайным образом есть числа “12” и “22” — день и месяц моего рождения. Но это я заметил позднее. Кстати, трансляцию тиража пропустил, потому что отдыхал на даче».
Половину выигранных денег Николай Геннадьевич потратит на закрытие кредита. Остальные средства отложит в качестве накоплений.
До пенсии новоявленный миллионер работал водителем, перед выходом на заслуженный отдых — дворником.