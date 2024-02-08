Пенсионер из Дзержинска выиграл миллион рублей в лотерею

«Я выбираю билеты, где в игровом поле есть числа либо “5”, либо “2” — это год моего рождения, — рассказал он. — В счастливом билете случайным образом есть числа “12” и “22” — день и месяц моего рождения. Но это я заметил позднее. Кстати, трансляцию тиража пропустил, потому что отдыхал на даче».