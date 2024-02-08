Новосибирские компании хотят привлекать на работу еще больше мигрантов

«Мы видим кратный рост лояльности работодателей к мигрантам. На рынке труда такой дефицит кадров, что надо быть честными: отношение к той или иной категории работников уже не имеет значения, — отвечая на вопрос BFM-Новосибирск сказала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева. — Работодателю надо, чтобы линия была закрыта, чтобы не было простоя рабочего места. При этом у ряда бизнесов остаются ограничения на привлечение на работу мигрантов в силу особенностей производства в самом широком смысле этого слова. Есть случаи, когда мигрантов не берут, потому что в работе важно, например, тонкое знание языка. И компании придется на трех сотрудников-мигрантов брать еще и, условно говоря, переводчика. Есть еще законодательные ограничения на работу мигрантов. И это тоже компаниям особой радости не добавляет. Они при приеме новых сотрудников массово отказываются от таких “фильтров” как возраст, национальность, опыт работы. Потому что сейчас любая дискриминация дорого стоит: не берешь этого человека, работать некому, процесс стоит».