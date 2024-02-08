Новосибирские компании хотят привлекать на работу еще больше мигрантов

Новосибирские компании стали лояльнее относится к мигрантам. Для кадровиков знание миграционной специфики теперь является одним из преимуществ при приеме на работу. Об этом BFM-Новосибирск рассказали в hh.ru. Эксперты считают, что в нынешней демографической ситуации данный тренд будет только усиливаться.
Еще пять лет назад опросы работодателей показывали, что далеко не все готовы принимать на работу мигрантов. К началу 2024 году рынок труда кардинально изменился. И вместе с ним изменилось отношение к трудовому ресурсу.
«Мы видим кратный рост лояльности работодателей к мигрантам. На рынке труда такой дефицит кадров, что надо быть честными: отношение к той или иной категории работников уже не имеет значения, — отвечая на вопрос BFM-Новосибирск сказала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева. — Работодателю надо, чтобы линия была закрыта, чтобы не было простоя рабочего места. При этом у ряда бизнесов остаются ограничения на привлечение на работу мигрантов в силу особенностей производства в самом широком смысле этого слова. Есть случаи, когда мигрантов не берут, потому что в работе важно, например, тонкое знание языка. И компании придется на трех сотрудников-мигрантов брать еще и, условно говоря, переводчика. Есть еще законодательные ограничения на работу мигрантов. И это тоже компаниям особой радости не добавляет. Они при приеме новых сотрудников массово отказываются от таких “фильтров” как возраст, национальность, опыт работы. Потому что сейчас любая дискриминация дорого стоит: не берешь этого человека, работать некому, процесс стоит».
Трудоустройство иностранных граждан имеет свои особенности, в том числе связанную с документооборотом. Поэтому сейчас ценятся HR-менеджеры, которые умеют работать с учетом данной специфики.
«Это действительно дополнительный скилл, если ты можешь работать в таких условиях, когда часть сотрудников не очень хорошо понимает русский язык, или раз в 6 или 12 месяцев они должны на время уехать домой, — говорит Екатерина Дегтярева. — И компании, стремясь сохранить этот трудовой ресурс, разрабатывают особые решения. Например, компенсация стоимости авиабилетов, помощь в решении визовых вопросов. От кадровиков требуется понимание миграционного законодательства и тонкости сбора документов. Если в этом не разбираться, можно попасть на большие штрафы».
По итогам 2023 года, в Новосибирской области больше всего не хватает рабочего персонала, специалистов по продажам, специалистов из сферы производства. Розничная торговля пережила наиболее активный отток кандидатов (-14% за один год) и входит в топ-10 профессиональных сфер с самым высоким спросом на персонал в регионе (10% от всех вакансий в НСО, 7 место по объему вакансий). Рост спроса на персонал составил 46%. В целом по стране этот показатель составил +35%.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, что в Новосибирске стали чаще предлагать работу подросткам и пенсионерам.