Пермским долгостроем ЖК «Столичный» заинтересовался СК РФ

Напомним, дом на проспекте Декабристов, 97 должен был быть сдан в декабре 2023 года. Дольщики ждут свои квартиры 15 лет, до настоящего времени помещения не переданы. Участники долевого строительства обратились в Информационный центр СК России.
Возведение многоквартирного дома в 2011 году начал застройщик ООО «Солдес строй», в 2014 году признанный банкротом. В 2020 гожу было принято решение о достройке здания ООО «СФ “Основание”. До настоящего времени жилые помещения более 140 дольщикам не переданы, строительная техника и материалы с территории объекта в январе 2024 года не вывезены.
В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту расследуется уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.