Пермским долгостроем ЖК «Столичный» заинтересовался СК РФ

Возведение многоквартирного дома в 2011 году начал застройщик ООО «Солдес строй», в 2014 году признанный банкротом. В 2020 гожу было принято решение о достройке здания ООО «СФ “Основание”. До настоящего времени жилые помещения более 140 дольщикам не переданы, строительная техника и материалы с территории объекта в январе 2024 года не вывезены.