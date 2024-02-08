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Вакансия с зарплатой от 7000 рублей открыта в Минске

На часовой завод в Минске ищут директора за зарплату 7−9 тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Минске открыли вакансию директора часового завода с зарплатой от 7 тысяч белорусский рублей. Для соискателей вакансию опубликовали на сайте Государственной службы занятости.

Директору Минского часового завода предлагают зарплату от 7 до 9,2 тысячи белорусских рублей. Ищут кандидата с высшим образованием, опытом управленческой работы в часовом производстве от 5 лет, высоким уровнем экономических и инженерных знаний. Также для потенциального кандидата предъявляют требования о знании технологического процесса производства и сборки часов, контактов с лидирующими производителями часов.