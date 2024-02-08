К строительству нового моста приступили в Невском районе Петербурга

В Невском районе Петербурга началось строительство нового железобетонного моста через реку Утку. В рамках строительства Русановской улицы старый полностью разобрали, а для проезда транспорта и пешеходов возвели временный. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Проект Русановской улицы предусматривает обустройство тротуаров шириной более двух метров, остановок общественного транспорта, островков безопасности, а у наземных пешеходных переходов будут установлены тактильные указатели. Подробнее о нём в КРТИ рассказывали ранее.
Ещё до наступления зимы на строящемся двухполосном участке от Новосаратовской улицы до поворота к жилому комплексу «Приневский» подрядчик уложил нижний слой дорожной одежды, выполнил работы по устройству наружного освещения, переустроил общесплавную и ливневую канализацию. Там, где Русановская улица примыкает к Октябрьской набережной, уже переустроены сети водопровода, а на будущем четырёхполосном участке от Октябрьской набережной до соединяющего Русановскую улицу с Приневской внутриквартального проезда продолжаются работы по устройству ливневой канализации, подготовка к укладке дорожного основания и переустройству тепловых сетей.
За постройку новой улицы городские власти заплатят 1,3 миллиарда рублей. Она должна появиться на месте временной строительной дороги без тротуаров и освещения. Завершить работы планируют в этом году.
Ранее в Петербурге приступили к возведению первого за 60 лет разводного моста через Неву, названного Большим Смоленским. Возможно, переправа будет носить имя Ольги Берггольц, и это станет своеобразным компромиссом с общественностью: ведь ради постройки переправы придётся снести несколько зданий, в том числе и школу, в которой Берггольц училась. Подробнее об этом можно прочитать в материале spb.aif.ru.