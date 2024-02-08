К строительству нового моста приступили в Невском районе Петербурга

Ранее в Петербурге приступили к возведению первого за 60 лет разводного моста через Неву, названного Большим Смоленским. Возможно, переправа будет носить имя Ольги Берггольц, и это станет своеобразным компромиссом с общественностью: ведь ради постройки переправы придётся снести несколько зданий, в том числе и школу, в которой Берггольц училась. Подробнее об этом можно прочитать в материале spb.aif.ru.