Дешевле только в Люксембурге. Ташкент лидирует по стоимости проезда на общественном транспорте среди столиц мира

Отметим, что доступность проезда в общественном транспорте объясняется, прежде всего, высокими дотациями этой сферы. Согласно данным городского бюджета, в этом году на субсидирование общественного транспорта столицы выделен 1 триллион сумов, а на возмещение убытков, вызванных ограничением тарифов в метрополитене — 575,7 миллиарда сумов. Итоговая сумма субсидий в размере 1,57 триллиона сумов в 4,2 раза превышает субсидирование сферы в 2023 году.