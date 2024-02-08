С банком шутки плохи. У компании изъяли люксовое авто в счет миллиардного долга

Юнусабадскому районному отделу Бюро принудительного исполнения на основании исполнительного акта Ташкентского межрайонного экономического суда предписано взыскать задолженность с компании Vista Merchantry, которая задолжала одному из банков более 4 миллиардов сумов.
В исполнительном акте фигурирует принадлежащий предприятию автомобиль Mersedes GLE450, который и был выставлен на онлайн-аукцион со стартовой ценой 1 миллиард 250 миллионов сумов.
Торги на интернет-аукционе, который продлится до 11 марта на E-auksion, пройдут на повышение.
Напомним, что «Спарк» ташкентского водителя, который 88 раз нарушил правила дорожного движения и не оплатил 40 миллионов сумов накопившихся штрафов, а также кредитный долг перед банком в размере 52,8 миллиона сумов, тоже будет продан на аукционе для погашения долгов.