С банком шутки плохи. У компании изъяли люксовое авто в счет миллиардного долга

Напомним, что «Спарк» ташкентского водителя, который 88 раз нарушил правила дорожного движения и не оплатил 40 миллионов сумов накопившихся штрафов, а также кредитный долг перед банком в размере 52,8 миллиона сумов, тоже будет продан на аукционе для погашения долгов.