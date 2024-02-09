Цены на новостройки резко взлетели в России

«Основным драйвером роста по-прежнему является ипотека с господдержкой, доля которой в 2023 году составила 60% от всех ипотечных кредитов», — сообщил Центробанк в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».
Так, согласно данным, в четвертом квартале 2023 года ценовой резерв между первичным и вторичным жильем составил 44%. По итогам прошлого года портфель ипотечных кредитов вырос на 35% — до 7,8 трлн рублей, а объем выдач увеличился на 62%.
Однако специалисты отмечают, что по итогам 2023 года наблюдается снижение выдачи кредитов с первоначальным взносом менее 20%. Такая тенденция произошла после повышения минимального размера взноса и требований к капиталу банка.
Также с 1 марта 2024 года Центробанк увеличит надбавки по кредитам с высоким ПДН. Это будет сделано для ограничения риска из-за роста долговой нагрузки. Планируется и ввести лимиты по ипотекам, чтобы сдержать выдачу рискованных займов.
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