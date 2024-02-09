Цены на новостройки резко взлетели в России

Так, согласно данным, в четвертом квартале 2023 года ценовой резерв между первичным и вторичным жильем составил 44%. По итогам прошлого года портфель ипотечных кредитов вырос на 35% — до 7,8 трлн рублей, а объем выдач увеличился на 62%.