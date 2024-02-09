Создатель Wildberries встретится с предпринимателями Иркутской области

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук встретится с предпринимателями Иркутской области. На мероприятие приглашаются действующие предприниматели, занимающиеся продажами на маркетплейсах, и те, кто только планирует эту деятельность, а также юридические лица, ИП и самозанятые. Об этом сообщают в региональном правительстве.