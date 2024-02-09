Создатель Wildberries встретится с предпринимателями Иркутской области

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук встретится с предпринимателями Иркутской области. На мероприятие приглашаются действующие предприниматели, занимающиеся продажами на маркетплейсах, и те, кто только планирует эту деятельность, а также юридические лица, ИП и самозанятые. Об этом сообщают в региональном правительстве.
— Ранее правительство Приангарья и создатель компании подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь планируется вовлечь предпринимателей региона в сферу электронной торговли с использованием цифровых платформ, а также реализовать инвестиционный проект по созданию транспортно-логистического комплекса, — говорят в правительстве.
Встреча пройдет 11 февраля 2024 года в 10:30 на площадке Центра «Мой бизнес» в Иркутске.