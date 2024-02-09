Андрей Травников: программа строительства служебного жилья в регионе будет продолжена

В Новосибирской области программа строительства и приобретения на первичном рынке служебного жилья реализуется с 2019-го года. Начиная с 2021-го года строительство жилья для детей-сирот и служебного жилья объединено в систему. С каждым годом строители в рамках программы возводят всё больше домов. Так, в 2021-м году было построено семь домов, в 2022 — 16, в 2023 — уже 32, в плане 2024-го года — 36 домов, доложил Губернатору министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Из года в год увеличивается количество предоставленных служебных квартир: с 45-ти в 2021-м году до 131 в 2023-м году. План 2024 года — 168 служебных квартир.