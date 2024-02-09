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Иркутский бар выплатит Сергею Жукову миллион рублей за нарушение авторских прав

Владельцы бара на улице Байкальской в Иркутске по решению областного Арбитражного суда должны выплатить миллион рублей компенсации за нарушение авторских прав компании «Руки Вверх», которой владеет лидер одноименной группы Сергей Жуков.
Источник: AP 2023

Как следует из картотеки суда, заведение около двух месяцев «неправомерно использовало товарный знак». Ответчиком выступала компания «Эврико».

«В ноябре 2022 года компании “Руки вверх” от третьих лиц стало известно, что в заведении, расположенном в Иркутске, используется принадлежащий группе товарный знак. Он был на вывесках у входа в бар, над сценой, на стойке диджея и на выдаваемых чеках. Этот же факт зафиксировал представитель правообладателя, когда выезжал на место».

Отдельно отмечается, что шоу-мэн «согласия на использование товарного знака “Эврико” не предоставлял». Сумма иска сложилась, согласно правилам арифметики: каждое нарушение авторского права истец оценил в 200 тысяч рублей — 200 тысяч умноженные на 5 нарушений в итоге стали миллионом штрафа. Ответчики просили снизить сумму, но суд встал на сторону «Руки вверх».

«Довод ответчика о том, что помещение было передано ему третьим лицом с находящимся в нем и на нем оборудованием, в том числе — вывесками и иными элементами с использованием товарного знака истца, из чего следует, что ответчик права истца на товарный знак не нарушал, судом был рассмотрен и отклонен», — говорится в документах.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Бар на улице Байкальской в Иркутске был открыт по франшизе ООО «Руки ВВерх!». И до недавнего времени все было настолько хорошо, что в 2020 году Сергей Жуков в нем выступал.

После окончания партнерских отношений и расторжения договора на использование товарного знака, бар перешел новому владельцу, который по каким-то причинам не сменил название и продолжил работать под прежним товарным знаком. Только теперь уже незаконно. За что и поплатился по решению суда.