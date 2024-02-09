Иркутский бар выплатит Сергею Жукову миллион рублей за нарушение авторских прав

«Довод ответчика о том, что помещение было передано ему третьим лицом с находящимся в нем и на нем оборудованием, в том числе — вывесками и иными элементами с использованием товарного знака истца, из чего следует, что ответчик права истца на товарный знак не нарушал, судом был рассмотрен и отклонен», — говорится в документах.