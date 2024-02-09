Более 400 домов в Новосибирске остаются без отопления

В левобережье Новосибирска в пятницу более 400 домов оказались без отопления и горячей воды. Об этом свидетельствуют данные муниципального портала систем жизнеобеспечения.
Согласно информации на сайте, отключение большинства объектов является плановым, а тепло должно вернуться в дома после 14:00.
При этом часть домов левобережья в границах улиц Титова, Серафимовича и Римского-Корсакова остались без отопления в результате аварии на теплотрассе, устранить которую, по данным сайта, планируют к 21:30.
Напомним, в течение четверга специалисты СГК проводили профилактические работы на двух тепломагистралях по улицам Связистов и Троллейной. Их планировали завершить к 8:00 пятницы, 9 февраля.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске пострадавшим от коммунальных аварий пересчитали оплату ЖКХ.