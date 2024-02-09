Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

К 2034 году в Волгограде обновят весь общественный транспорт

За 10 лет в городе планируют обновить 100% подвижного состава. Общий объем инвестиций составит 15,6 млрд рублей.
Источник: Волгоградская правда

В мэрии Волгограда продолжают делиться планами 10-летней комплексной программы развития города. На этот раз волгоградцам рассказывают, как модернизируют городской транспорт.

В областной центр поставят 62 трамвая и 112 троллейбусов. Общее количество зарядных станций с пантографом достигнет 9. Также в городе продлят линию скоростного трамвая.

Более того, для горожан приобретут автобусы особо большого класса, обновят остановочные павильоны, организуют скоростное движение железнодорожного транспорта, обустроят платформы и причалы, закупят новые теплоходы. Будет построено 5 транспортно-пересадочных узлов, а также обустроены перехватывающие стоянки — автостоянки, расположенные рядом с конечными и крупными станциями пересадок наземного транспорта.

В результате всех мероприятий время пассажиров в пути сократится примерно в 2 раза.

Напомним, всего в комплексную программу развития Волгограда до 2034 года включено более 600 мероприятий по 8 основным направлениям.