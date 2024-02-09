К 2034 году в Волгограде обновят весь общественный транспорт

Более того, для горожан приобретут автобусы особо большого класса, обновят остановочные павильоны, организуют скоростное движение железнодорожного транспорта, обустроят платформы и причалы, закупят новые теплоходы. Будет построено 5 транспортно-пересадочных узлов, а также обустроены перехватывающие стоянки — автостоянки, расположенные рядом с конечными и крупными станциями пересадок наземного транспорта.