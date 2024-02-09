Еще 907 хабаровчан переселят из аварийного жилищного фонда в новые дома

Еще 907 жителей Хабаровска получат новое жилье. Они выберут свои квартиры в многоэтажках на улице Аэродромной в процессе жеребьевки.
— На улице Аэродромной завершили строительство пяти многоквартирных домов в рамках адресной программы Хабаровского края по переселению из аварийного жилищного фонда. Благодаря этому проекту более 900 хабаровчан получат новые комфортные квартиры, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
На улице Аэродромной строят многоквартирные дома в рамках программы Хабаровского края по переселению жителей из аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. Программа действует с 2019 по 2025 годы.
Даты жеребьевки для распределения новых жилых помещений: 19, 20 и 22 февраля. Начало в 10:00 по адресу улице Карла Маркса, 66, в Большом зале.
Инвалиды и семьи, имеющие инвалидов, должны предоставить документы, подтверждающие факт установления инвалидности, чтобы иметь право на жилое помещение на первом этаже.