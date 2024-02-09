Вторичное жилье продолжает дешеветь в Казахстане

В годовом разрезе, то есть по отношению к январю 2023 года, зафиксирован рост цен на первичное жилье, правда, лишь на 2,9%. Сильнее подорожала аренда — плюс 4,3%. А вот вторичный рынок и здесь испытал снижение цен — сразу на 4,4%. При этом на первичном рынке отметились Кокшетау, Шымкент и Актобе, где цены на квадратные метры за год стали ниже — на 7,6%, 1,4% и 1% соответственно.