Вторичное жилье продолжает дешеветь в Казахстане

За последние годы стоимость жилья сильно выросла в Казахстане. Это касается как первичного и вторичного рынков, так и арендного. Впрочем, в 2023 году темпы роста цен начали замедляться, а сам рынок недвижимости заметно «остыл». Судя по данным Бюро национальной статистики, январь 2024 года решил эту тенденцию продолжить. Так, «первичка» подорожала всего на 0,2% за месяц, а «вторичка» вообще стала дешевле — на 0,4%. Стоимость арендного жилья в среднем вообще не изменилась.
В годовом разрезе, то есть по отношению к январю 2023 года, зафиксирован рост цен на первичное жилье, правда, лишь на 2,9%. Сильнее подорожала аренда — плюс 4,3%. А вот вторичный рынок и здесь испытал снижение цен — сразу на 4,4%. При этом на первичном рынке отметились Кокшетау, Шымкент и Актобе, где цены на квадратные метры за год стали ниже — на 7,6%, 1,4% и 1% соответственно.
На вторичном рынке такая ситуация наблюдается в следующих городах:
- Қонаев (минус 12,9%),
- Астана (минус 7,8%),
- Алматы (минус 5,2%),
- Уральск (минус 3%),
- Актау (минус 2,6%),
- Усть-Каменогорск (минус 1,4%)
- и Семей (0,7%).
Таким образом, по итогам января стоимость одного квадратного метра жилья установилась следующей: первичный рынок — 486 744 тенге; вторичный рынок — 493 566 тенге; рынок аренды — 4 264 тенге. Стоит отметить, что это средние цены на рынке. В зависимости от города стоимость «квадратов» может сильно отличаться. Так, например, Алматы является абсолютным лидером во всех категориях. «Первичка» здесь стоит порядка 579 946 тенге за «квадрат», «вторичка» — 599 991 тенге, а арендное жилье — 5 367 тенге.
В Астане цены следующие: первичный рынок — 573 427 тенге, вторичный — 575 519 тенге, арендный — 4 140 тенге. В Шымкенте — 422 918 тенге, 435 199 тенге и 3 135 тенге соответственно.
Самые низкие цены на первичное жилье зафиксированы в Актобе — 253 682 тенге за квадратный метр, на вторичном рынке отметился Кокшетау — 296 594 тенге, а на арендном отличился Туркестан — 2 061 тенге. Если рассматривать изменение цен в разрезе нескольких лет, то окажется, что они выросли намного сильнее. Например, первичное жилье сейчас стоит примерно на 39,6% дороже, чем было в декабре 2020 года, вторичное — на 44,9%, а арендное — на 73,2%.