Шины под брендом Attar начнет выпускать «Татнефть» в 2024 г в Казахстане

АЛМАТЫ, 9 фев — Sputnik. «Татнефть» в 2024 году начнет выпускать шины под брендом Attar в городе Сарань (Карагандинская область) для продажи в Казахстане и на экспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Татнефти» и дочернего предприятия компании, занимающегося производством шин — Ikon Tyres.
«Attar — новый бренд шин в Казахстане. Продукция будет выпускаться предприятием шинного дивизиона “Татнефти” в Сарани и продаваться как на территории Казахстана, так и поставляться на экспорт», — говорится в сообщении «Татнефти».
Attar в переводе с казахского означает слово «кони», уточняется в сообщении.
«Этот образ неотделим от культуры и истории тюркских народов, бренд звучит гармонично на многих языках мира. На боковине каждой шины будет изображен стилизованный профиль головы коня», — также указали в компании.
Завод «Татнефти» в Сарани начнет серийный выпуск продукции в ближайшие месяцы, уточняется в пресс-релизе Ikon Tyres. Производственная мощность предприятия — 3 миллиона легковых шин и 500 тысяч грузовых шин в год.
«Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске (Татарстан). Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов «Танеко». Правительство республики по состоянию на 30 июня 2023 года контролировало около 36% голосующих акций компании.