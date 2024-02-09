Шины под брендом Attar начнет выпускать «Татнефть» в 2024 г в Казахстане

«Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске (Татарстан). Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов «Танеко». Правительство республики по состоянию на 30 июня 2023 года контролировало около 36% голосующих акций компании.