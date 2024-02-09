Как изменились цены на продукты в начале года в Башкирии

Бакалея. 1 кг макарон стал дороже на 2 ₽ — 78,5. Рис подешевел на 35 коп, но все равно на уровне 109 ₽/кг. Гречка сбавила 2,7 ₽ — 55,2 ₽/кг. Пшено стоит 46 ₽/кг (на 80 коп. меньше). Целый год дешевевший чай начал обратный процесс и за месяц прибавил 21 ₽ — 1121/кг. Мука прибавила 30 коп. — 41,2 /кг. На 2,4 ₽ подешевел 1 л подсолнечного масла — 113 ₽