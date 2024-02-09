Как изменились цены на продукты в начале года в Башкирии

Самые нестабильные цены — на фрукты и овощи. Огурцы за месяц подорожали на 41,5 ₽ и в начале февраля стоили в среднем 252,2 ₽/кг.
Помидоры добавили 8 ₽ — около 220 ₽/кг.
Борщевой набор. Килограмм капусты стал дороже на 6,5 ₽ — 35,3 ₽, свеклы на 4,3 ₽ — 35,5 ₽/кг, лука на 2 ₽ — 30 ₽/кг.
Морковь подешевела примерно на 1,5 ₽ — 33,8 ₽/кг, картофель на 60 коп. — 23,7 ₽/кг.
Яблоки стали дороже на 4,3 ₽ и в начале февраля в среднем стоили 106,7 ₽/кг. Бананы, прибавив 9 ₽, перешли за отметку 150 ₽/кг.
Молочные продукты. 1 литр стерилизованного молока стал дороже на 3 ₽ — итого 81. Пастеризованное — на 1 ₽, итого 68,6. Соответственно поднялись цены на творог (+2 ₽ — 362,5/кг), сыры (+10 ₽ — 670/кг). Но не подорожало сливочное масло (-70 коп — около 765/кг) и сметана (-1 ₽ — 254,6/кг).
Хлеб. Черный и серый прибавил символические 4 коп. (итого 71 ₽/кг), белый и булки — 64 коп. (итого 82,4 ₽/кг).
Бакалея. 1 кг макарон стал дороже на 2 ₽ — 78,5. Рис подешевел на 35 коп, но все равно на уровне 109 ₽/кг. Гречка сбавила 2,7 ₽ — 55,2 ₽/кг. Пшено стоит 46 ₽/кг (на 80 коп. меньше). Целый год дешевевший чай начал обратный процесс и за месяц прибавил 21 ₽ — 1121/кг. Мука прибавила 30 коп. — 41,2 /кг. На 2,4 ₽ подешевел 1 л подсолнечного масла — 113 ₽
Мясная продукция. Курятина (охлажденные и мороженые тушки) подешевела на 9 ₽ — 196/кг. Кстати, яйца тоже показали значительное снижение цены — на 7 ₽, итого в среднем 121,5/10 шт.
Цены на говядину и свинину не изменились (511 и 301 ₽/кг), баранина прибавила ещё 4 ₽ (632/кг). Варёная колбаса стала дороже на 15 ₽ — 464,3/кг.
Как сообщал Башинформ, продовольственная инфляция в республике в декабре составила 8% (по сравнению с декабрем 2022 года), а в ноябре показатель был — 7%. Несмотря на повышенный темп роста цен, эксперты Центробанка в очередном докладе «Региональная экономика» отмечают начало замедления инфляции и потребительской активности.