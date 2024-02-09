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На северо-западе Челябинска к середине 2025 года построят новую дорогу

Расширение улицы 250-летия Челябинска будет стоить до 247 млн рублей.

В Челябинске ищут подрядчика для строительства дороги в районе Тополиной аллеи. За работу готовы заплатить до 247 млн рублей.

Как следует из техзадания на сайте госзакурк, новая дорога пройдет по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной. Построить ее должны будут к 20 июня 2025 года.

Длина проезжей части составит 511 метров, асфальтобетонная дорога будет четырехполосной.

От подрядчика требуется не только уложить асфальт, но также установить фонари и светофоры, переустроить коммуникации и проложить ливневую канализацию.