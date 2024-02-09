Омичи смогут оплачивать льготные поездки единой картой

Мэр Омска Сергей Шелест в Telegram-канале сообщил, что теперь пассажиры могут оплачивать льготные поездки единой картой омича.
Для того чтобы объединить льготный проездной и единую карту, нужно зайти на сайт ekarta55.ru и сделать это в личном кабинете. Как только бесплатные поездки закончатся, пассажир может оплачивать поездки любым удобным способом. В том числе и с помощью электронного проездного.
При использовании единой карты омича не требуется возить с собой никаких документов о льготах. Таким документом является сама карта.